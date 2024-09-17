О нас

В Великобритании выделят до 75 млн фунтов на борьбу с нелегальной миграцией

В Великобритании выделят до 75 млн фунтов на борьбу с нелегальной миграцией Власти Великобритании выделят до 75 млн фунтов (около 100 млн долларов) для реализации мер по борьбе с нелегальной миграцией.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 16:36
В Великобритании выделят до 75 млн фунтов на борьбу с нелегальной миграцией

Власти Великобритании выделят до 75 млн фунтов (около 100 млн долларов) для реализации мер по борьбе с нелегальной миграцией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД страны.

"Новые инвестиции в размере до 75 млн фунтов для командования пограничной безопасности откроют путь пресечению осенью иммиграционных преступлений", - сказано в сообщении.

Эти средства пойдут на обеспечение командования новыми технологиями и возможностями, а также дополнительным числом сотрудников.

В конце прошлой недели глава МВД Иветт Купер провела совещание с участием представителей разведслужб, правоохранительных органов и правительства для обсуждения борьбы с нелегальной миграцией.

Отметим, что в 2023 году в Великобританию прибыли около 30 тыс. мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00
Формула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
ФотоФормула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
13 сентября 2024 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi