В Великобритании выделят до 75 млн фунтов на борьбу с нелегальной миграцией

Власти Великобритании выделят до 75 млн фунтов (около 100 млн долларов) для реализации мер по борьбе с нелегальной миграцией.

Власти Великобритании выделят до 75 млн фунтов (около 100 млн долларов) для реализации мер по борьбе с нелегальной миграцией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД страны.

"Новые инвестиции в размере до 75 млн фунтов для командования пограничной безопасности откроют путь пресечению осенью иммиграционных преступлений", - сказано в сообщении.

Эти средства пойдут на обеспечение командования новыми технологиями и возможностями, а также дополнительным числом сотрудников.

В конце прошлой недели глава МВД Иветт Купер провела совещание с участием представителей разведслужб, правоохранительных органов и правительства для обсуждения борьбы с нелегальной миграцией.

Отметим, что в 2023 году в Великобританию прибыли около 30 тыс. мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.