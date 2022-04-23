В Великобритании ввели ограничения на продажу растительного масла

Супермаркеты в Великобритании ограничили продажу растительного масла до двух бутылок одному покупателю.

Супермаркеты в Великобритании ограничили продажу растительного масла до двух бутылок одному покупателю.

Как передает Report со ссылкой на BBC, такие правила ввели в торговых сетях Waitrose и Morrisons. В супермаркетах Tesco разрешили продавать три бутылки масла одному покупателю. В некоторых магазинах ввели ограничения на продажу даже оливкового и рапсового масла.

Меру ввели из-за проблем с цепочкой поставок на фоне проведения специальной операции России на Украине. Дело в том, что большая часть подсолнечного масла в Великобритании поступает именно с Украины. Сейчас продавцы ищут ему замену.

Как сообщает Bloomberg, сотрудник Британского розничного консорциума Том Холдер назвал меру временной, "чтобы обеспечить доступность для всех".