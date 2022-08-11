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В Великобритании впервые выпустят монеты с факсимиле Елизаветы II

В Великобритании впервые выпустят монеты с факсимиле Елизаветы II Королевский монетный двор Великобритании впервые выпустит монеты с факсимильной подписью королевы Елизаветы II.
Другие страны
11 августа 2022 г. 14:33
В Великобритании впервые выпустят монеты с факсимиле Елизаветы II

Королевский монетный двор Великобритании впервые выпустит монеты с факсимильной подписью королевы Елизаветы II.

Как передает Report, об этом сообщили британские СМИ.

В честь платинового юбилея правления Елизаветы II будут выпущены три коллекционные монеты номиналом 5 фунтов стерлингов, на которых впервые появится факсимиле королевы. Первая из них будет посвящена наградам Елизаветы II, вторая — ее работе с благотворительными организациями, а третья — Содружеству наций, в которое, помимо Великобритании, входят почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

Цены на монеты будут варьироваться от 13 до 2 865 фунтов, в зависимости от техники исполнения. Тираж не уточняется.

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