В Великобритании выбрали главное слово года

Оксфордский словарь английского языка выбрал словом 2019 года выражение "чрезвычайная климатическая ситуация" (climate emergency).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте словаря.

Выражение объясняется в словаре как "ситуация, требующая срочных действий для прекращения или приостановки изменений климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде в результате этого". Отмечается, что выбор слова года обусловлен повышенным вниманием общества к проблемам климата и растущей дискуссией на эту тему. В сообщении подчеркивается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал обсуждение проблем окружающей среды "определяющим вопросом нашего времени".

Составители сообщили, что слово года использовалось в этом году более, чем в 100 раз активнее, чем в предыдущем. Авторы словаря также обратили внимание, что в 2019 году люди в целом стали значительно активнее употреблять слова, используемые для передачи информации о климате. Так, в шорт-лист вошли выражения "борьба с изменениями климата" (climate action), "климатический кризис" (climate crisis), "отрицание изменений климата" (climate denial), "тревожность, связанная с изменениями климата" (eco-enxiety) и др.