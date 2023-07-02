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В Великобритании ужесточили законодательство по борьбе с протестами

В Великобритании ужесточили законодательство по борьбе с протестами Новые меры по борьбе с протестными акциями вступили в силу в Великобритании в воскресенье.
Другие страны
2 июля 2023 г. 19:18
В Великобритании ужесточили законодательство по борьбе с протестами

Новые меры по борьбе с протестными акциями вступили в силу в Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на вещательную корпорацию BBC, нововведения направлены в первую очередь на экоактивистов, которые перекрывают автотрассы и центральные улицы городов.

Новые полномочия позволяют сотрудникам правоохранительных органов в Англии и Уэльсе силой убирать с проезжей части демонстрантов, которые предпочитают сидячую форму протеста. Кроме того, ужесточается наказание за прокладывание импровизированных туннелей: такую форму протеста часто выбирают экологические группы, выступающие против строительства высокоскоростной железной дороги HS2, которая должна связать Лондон с северной частью страны. Теперь участникам подобных акций будет грозить до трех лет тюрьмы.

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