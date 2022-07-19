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В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд

В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд В Великобритании 19 июля впервые за всю историю наблюдений зарегистрировали температуру выше 40 градусов Цельсия. Как передает Report со ссылкой на метеорологическую службу королевства, воздух в аэропорту Хитроу к полудню по местному времени прогрелся до
Другие страны
19 июля 2022 г. 17:21
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд

В Великобритании 19 июля впервые за всю историю наблюдений зарегистрировали температуру выше 40 градусов Цельсия. Как передает Report со ссылкой на метеорологическую службу королевства, воздух в аэропорту Хитроу к полудню по местному времени прогрелся до рекордного значения в 40,2 градуса.

Ранее в понедельник в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) столбики термометров достигли отметки в 39,1 градуса Цельсия.

Предыдущий рекорд, составлявший 38,7 градуса, был установлен в 2019 году в Кембридже. Синоптики не исключают, что в течение дня столбики термометров в некоторых частях Англии могут преодолеть отметку в 41 или даже 42 градуса. Жара, установившаяся над королевством в понедельник, начнет спадать к 20 июля.

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