​В Великобритании упал сверхлегкий самолет

Один человек погиб при крушении сверхлегкого самолета на поле для гольфа в городе Саутпорт в графстве Мерсисайд.

Об этом в четверг сообщила полиция графства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что один человек погиб в результате крушения сверхлегкого самолета вечером в четверг, 11 апреля, на поле для гольфа Royal Birkdale", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.

Отмечается также, что полиция начала расследование причин крушения.