В Великобритании умерли больше 100 тыс. заразившихся коронавирусом

Число смертей среди заразившихся коронавирусом жителей Великобритании превысило 100 тыс.

Число смертей среди заразившихся коронавирусом жителей Великобритании превысило 100 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за последние 24 часа был отмечен 1 631 летальный исход среди инфицированных.

При этом, согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), использующей другую методику подсчета и публикующей свои цифры с заметным опозданием, отметка в 100 тыс. смертей была преодолена в стране еще 7 января, а к 15 января этот показатель приблизился в 108 тыс.