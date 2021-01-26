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В Великобритании умерли больше 100 тыс. заразившихся коронавирусом

В Великобритании умерли больше 100 тыс. заразившихся коронавирусом Число смертей среди заразившихся коронавирусом жителей Великобритании превысило 100 тыс.
Другие страны
26 января 2021 г. 20:50

Число смертей среди заразившихся коронавирусом жителей Великобритании превысило 100 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за последние 24 часа был отмечен 1 631 летальный исход среди инфицированных.

При этом, согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), использующей другую методику подсчета и публикующей свои цифры с заметным опозданием, отметка в 100 тыс. смертей была преодолена в стране еще 7 января, а к 15 января этот показатель приблизился в 108 тыс.

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