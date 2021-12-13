О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Великобритании умер первый заразившийся "омикрон"-штаммом

В Великобритании умер первый заразившийся "омикрон"-штаммом В Великобритании умер первый человек, заразившийся "омикрон"-штаммом коронавируса.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 15:56
В Великобритании умер первый заразившийся омикрон-штаммом

В Великобритании умер первый человек, заразившийся "омикрон"-штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что в Великобритании из 22 выявленных к 30 ноября случаев заражения штаммов коронавируса "омикрон" 12 пришлось на тех, кто получил обе дозы вакцины от COVID-19. Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии предположила, что штамм "омикрон" может легче передаваться по воздуху, чем другие разновидности вируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK reports first death from Omicron strain
Версия на азербайджанском языке “Omikron”dan ilk ölüm halı qeydə alınıb

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi