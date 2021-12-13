В Великобритании умер первый заразившийся "омикрон"-штаммом

В Великобритании умер первый человек, заразившийся "омикрон"-штаммом коронавируса.

В Великобритании умер первый человек, заразившийся "омикрон"-штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что в Великобритании из 22 выявленных к 30 ноября случаев заражения штаммов коронавируса "омикрон" 12 пришлось на тех, кто получил обе дозы вакцины от COVID-19. Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии предположила, что штамм "омикрон" может легче передаваться по воздуху, чем другие разновидности вируса.