В Великобритании у 48 человек выявили новый штамм коронавируса

В Великобритании выявили 48 случаев заражения штаммом коронавируса "мю".

В Великобритании выявили 48 случаев заражения штаммом коронавируса "мю".

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Mirror.

Как отмечается, вариант коронавируса "мю" (B.1.621) уже выявлен в 39 странах.

У этого варианта также есть мутации, которые могут быть более устойчивыми к вакцинам против COVID-19. Более подробные данные станут известны после дополнительных исследований.

Впервые штамм «мю» был выявлен в Колумбии. В настоящее время его распространенность составляет 39%, а во всем мире - менее 0,1%.