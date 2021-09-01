В Великобритании у 48 человек выявили новый штамм коронавируса

В Великобритании выявили 48 случаев заражения штаммом коронавируса "мю".
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Mirror.
Как отмечается, вариант коронавируса "мю" (B.1.621) уже выявлен в 39 странах.
У этого варианта также есть мутации, которые могут быть более устойчивыми к вакцинам против COVID-19. Более подробные данные станут известны после дополнительных исследований.
Впервые штамм «мю» был выявлен в Колумбии. В настоящее время его распространенность составляет 39%, а во всем мире - менее 0,1%.