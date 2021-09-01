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В Великобритании у 48 человек выявили новый штамм коронавируса

В Великобритании у 48 человек выявили новый штамм коронавируса В Великобритании выявили 48 случаев заражения штаммом коронавируса "мю".
Другие страны
1 сентября 2021 г. 20:14
В Великобритании у 48 человек выявили новый штамм коронавируса

В Великобритании выявили 48 случаев заражения штаммом коронавируса "мю".

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Mirror.

Как отмечается, вариант коронавируса "мю" (B.1.621) уже выявлен в 39 странах.

У этого варианта также есть мутации, которые могут быть более устойчивыми к вакцинам против COVID-19. Более подробные данные станут известны после дополнительных исследований.

Впервые штамм «мю» был выявлен в Колумбии. В настоящее время его распространенность составляет 39%, а во всем мире - менее 0,1%.

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Версия на английском языке UK reports 48 cases of new coronavirus strain
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyada koronavirusun yeni mutasiyası 48 nəfərdə aşkarlanıb

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