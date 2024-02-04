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В Великобритании стартует производство транспортера Jackal 3

В Великобритании стартует производство транспортера Jackal 3 Британские компании Babcock International Group (Babcock) и Supacat запустили производство 70 единиц боевых машин Jackal 3 для британской армии.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 07:03
В Великобритании стартует производство транспортера Jackal 3

Британские компании Babcock International Group (Babcock) и Supacat запустили производство 70 единиц боевых машин Jackal 3 для британской армии.

Как передает Report, об этом сообщил портал Army Recognition.

"В это время глобальной нестабильности не следует недооценивать поставки машины Jackal 3 для британской армии. Машины Jackal помогут сохранить безопасность Великобритании, в то время как наше технологически продвинутое производство будет поддерживать социальную ценность и экономическое процветание в регионе долгие годы", - подчеркнул генеральный директор Babcock Дэвид Локвуд.

Генеральный директор Supacat Ник Эймс заявил, что "Jackal 3 - это результат 25-летней специальной разработки и 45-летнего корпоративного развития.

"Наша команда работала совместно с министерством обороны, чтобы в сжатые сроки и с использованием передовых технологий обеспечить их поставки, и мы будем продолжать делать это в будущем, чтобы предоставлять британской армии продукцию высшего класса", - указал Эймс.

Портал отмечает, что производство транспортеров планируется завершить к концу 2024 года.

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