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В Великобритании средний размер счета за электроэнергию впервые за год будет ниже 2 тыс. фунтов

В Великобритании средний размер счета за электроэнергию впервые за год будет ниже 2 тыс. фунтов Средний годовой размер счета за электроэнергию в Великобритании осенью опустится ниже £2 тыс. впервые с лета 2022 года.
Другие страны
25 августа 2023 г. 12:45
В Великобритании средний размер счета за электроэнергию впервые за год будет ниже 2 тыс. фунтов

Средний годовой размер счета за электроэнергию в Великобритании осенью опустится ниже £2 тыс. впервые с лета 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении британского энергетического регулятора Ofgem.

Предельный размер тарифа на электричество для домохозяйств в период с 1 октября по 31 декабря будет снижен с 30 пенсов (40 центов) до 27 пенсов (34 центов) за кВт⋅ч, а на газ - с 6,9 пенсов до 6,89 пенсов за кВт⋅ч. При этих расценках, согласно расчетам Ofgem, средние расходы домохозяйства, использующего и электричество, и газ, составят £1 923 (2,4 тыс.долларов США) в год.

Благодаря правительственным субсидиям с октября 2022 года этот показатель искусственно удерживался на уровне £2,5 тыс. в год, а без них на фоне пиковых зимних цен мог бы достичь £4 280.

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Версия на английском языке Average energy bill to fall below £2,000 in UK, Ofgem announces

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