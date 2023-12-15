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В Великобритании сообщили о взрыве на борту судна у берегов Йемена

В Великобритании сообщили о взрыве на борту судна у берегов Йемена Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве и последовавшем за этим пожаре на борту судна вблизи Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 17:46
В Великобритании сообщили о взрыве на борту судна у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве и последовавшем за этим пожаре на борту судна вблизи Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, размещенном организацией в соцсети "X".

"Нападение произошло поблизости от Баб-эль-Мандебского пролива, в 30 морских милях [55,5 км] к юго-западу от порта Моха, Йемен. Экипаж и судно, судя по сообщениям, в настоящий момент в безопасности", - отмечается в тексте. По информации центра, пожар потушен.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, уточнило, что был атакован морской контейнеровоз PALATIUM III, идущий под флагом Либерии. Судно, принадлежащее швейцарской судоходной компании MSC, направлялось в порт Джидда на западе Саудовской Аравии и получило от мятежников-хуситов с территории Йемена предупреждение не входить в Красное море. После этого судно сделало разворот на 180 градусов. Однако нет ясности, произошло ли нападение после этого и при каких именно обстоятельствах.

Ранее в заявлении на сайте организации сообщалось о том, что UKMTO проверяет сообщение о новом инциденте вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

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