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В Великобритании сообщили о гибели шести британских граждан в Израиле

В Великобритании сообщили о гибели шести британских граждан в Израиле Шесть граждан Великобритании погибли, десять пропали без вести и тоже могут быть мертвы в результате нападения боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, выступая в Палате общин брит
Другие страны
16 октября 2023 г. 20:44
В Великобритании сообщили о гибели шести британских граждан в Израиле

Шесть граждан Великобритании погибли, десять пропали без вести и тоже могут быть мертвы в результате нападения боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, выступая в Палате общин британского парламента, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"С тяжелым сердцем я вынужден проинформировать палату о том, по меньшей мере шесть британских граждан были убиты, десять числятся среди пропавших, и есть опасения, что некоторые из них могут быть мертвы", - сказал Сунак, утверждавший, что нападение радикалов можно назвать "еврейским погромом".

Глава правительства добавил, что считает необходимым "полностью поддерживать" Израиль в его противостоянии ХАМАС, однако также подчеркнул, что израильское руководство должно соблюдать международное право, проводя операцию в секторе Газа.

"Мы должны полностью поддерживать право Израиля на самооборону, на то, чтобы дать ответ ХАМАС, освободить заложников, предотвратить новые вторжения, а в долгосрочной перспективе укрепить свою безопасность. Это должно делаться в соответствии с международным гуманитарным правом, однако надо также признать, что израильтяне борются с жестоким врагом, который прячется за спинами мирных жителей, - сказал Сунак. - Будучи друзьями Израиля, мы продолжим напоминать ему о необходимости принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди гражданских".

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