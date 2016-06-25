В Великобритании собрано полмиллиона подписей в поддержку нового референдума

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сторонники евроинтеграции в Великобритании начали сбор подписей под онлайн-петицией, призывающей парламентариев рассмотреть возможность проведения нового референдума о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем правительство применить правило, согласно которому, если проголосовавших за или против (членства в ЕС) менее 60%, а явка ниже 75%, то должен быть проведен другой референдум", - говорится в тексте петиции.

В связи с массовым наплывом интернет-пользователей работа сайта британского парламента, где зарегистрирована петиция, была временно приостановлена.

По состоянию на 7:49 ее подписали 537 тыс. 970 человек из 100 тыс. необходимых.

Согласно закону, для рассмотрения петиции в парламенте необходимо 100 тысяч подписей. Таким образом депутаты могут рассмотреть данное обращение в ходе ближайшего парламентского заседания на следующей неделе.

На состоявшемся в четверг в Великобритании референдуме победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза, против высказались 48,1%.