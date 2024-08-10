В Великобритании сегодня пройдут протесты против расизма

Протесты против расизма пройдут во многих городах Великобритании на фоне ожидаемых акций ультраправых группировок, активизировавшихся после нападения с ножом на детей в английском городе Саутпорт.

Протесты против расизма пройдут во многих городах Великобритании на фоне ожидаемых акций ультраправых группировок, активизировавшихся после нападения с ножом на детей в английском городе Саутпорт.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

"Протесты против расизма пройдут по всей стране сегодня", - говорится в сообщении телеканала.

По меньшей мере 22 митинга против расизма запланированы в таких городах, как Лондон, Манчестер, Бирмингем, Портсмут, Кардифф и других.

Накануне британский премьер Кир Стармер призвал силы правопорядка сохранять высокую готовность в эти выходные на случай очередных беспорядков на протестах ультраправых.