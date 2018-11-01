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    В Великобритании разрешили марихуану в медицинских целях

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Продажа марихуаны и содержащих ее препаратов по назначению врача с сегодняшнего дня легализована в Великобритании, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    С 1 ноября лечебную марихуану можно будет приобрести по рецепту врача.

    Напомним, что ранее в октябре в Канаде вступил в силу закон о полной легализации и свободной продаже марихуаны. Канада стала второй страной в мире после Уругвая, где можно беспрепятственно приобретать марихуану в специально отведенных точках продажи без каких либо назначений от врача.

    Также отметим, что Грузия намерена заняться производством и экспортом марихуаны для фармацевтических и косметических нужд.

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