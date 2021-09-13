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В Великобритании разрешат вакцинировать детей 12-15 лет

В Великобритании разрешат вакцинировать детей 12-15 лет В Великобритании планируют разрешить детям возрастной группы 12-15 лет вакцинироваться от коронавируса
Другие страны
13 сентября 2021 г. 22:54
В Великобритании разрешат вакцинировать детей 12-15 лет

В Великобритании планируют разрешить детям возрастной группы 12-15 лет вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

Пока речь идет только о вакцине Pfizer и только об одной дозе.

"Вторая инъекция будет проводиться, когда появится больше информации. Это произойдет не раньше весны", - отметили в Минздраве страны.

С начала пандемии COVID-19 в Великобритании было зафиксировано свыше 5,9 млн случаев. Вакцинацию (обе дозы) на сегодня прошли свыше 70% населения.

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