В Великобритании разрешат вакцинировать детей 12-15 лет

В Великобритании планируют разрешить детям возрастной группы 12-15 лет вакцинироваться от коронавируса

В Великобритании планируют разрешить детям возрастной группы 12-15 лет вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

Пока речь идет только о вакцине Pfizer и только об одной дозе.

"Вторая инъекция будет проводиться, когда появится больше информации. Это произойдет не раньше весны", - отметили в Минздраве страны.

С начала пандемии COVID-19 в Великобритании было зафиксировано свыше 5,9 млн случаев. Вакцинацию (обе дозы) на сегодня прошли свыше 70% населения.