В Испании подтвердили не менее 20 случаев заражения оспой обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 20 случаев заражения оспой обезьян в королевстве.
Как передает Report, об этом сообщили в минздраве страны, ожидаются окончательные результаты анализов еще 16 человек.
"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 36 положительных случаев ортопоксвируса, - уточнили в ведомстве. - Из них 20 случаев были подтверждены как оспа обезьян, а еще 16 случаев ожидают результатов секвенирования". Кроме того, как добавили в министерстве, должны поступить результаты анализов других 22 пациентов.