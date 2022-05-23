В Испании подтвердили не менее 20 случаев заражения оспой обезьян

Число подтвержденных в Великобритании случаев заражения оспой обезьян достигло 56.

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 20 случаев заражения оспой обезьян в королевстве.

Как передает Report, об этом сообщили в минздраве страны, ожидаются окончательные результаты анализов еще 16 человек.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 36 положительных случаев ортопоксвируса, - уточнили в ведомстве. - Из них 20 случаев были подтверждены как оспа обезьян, а еще 16 случаев ожидают результатов секвенирования". Кроме того, как добавили в министерстве, должны поступить результаты анализов других 22 пациентов.