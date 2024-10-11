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В Великобритании расследует дела из-за нарушения санкций в отношении России

В Великобритании расследует дела из-за нарушения санкций в отношении России Правительство Великобритании проводит расследование в отношении 37 неназванных компаний, подозреваемых в нарушении антироссийских санкций.
Другие страны
11 октября 2024 г. 09:59
В Великобритании расследует дела из-за нарушения санкций в отношении России

Правительство Великобритании проводит расследование в отношении 37 неназванных компаний, подозреваемых в нарушении антироссийских санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Введенные ранее ограничения запрещают британским компаниям содействовать транспортировке российской нефти, проданной по цене выше 60 долларов за баррель. Согласно данным, полученным от Минфина, казначейство начало расследования в отношении 52 компаний в декабре 2022 года.

По состоянию на август следствие по 15 из них завершено, однако о принятии каких-либо мер в отношении этих компаний не сообщается. Рассмотрение 37 дел Управлением по осуществлению финансовых санкций продолжается. Министерство финансов заявило, что примет необходимые меры в соответствующих случаях, отметив сложность данных дел.

Ранее Соединенное Королевство расширило санкции против России, добавив в черный список еще 10 российских судов. В документе Минфина утверждается, что они осуществляют транспортировку нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны. Танкерам запрещается доступ в порты Соединенного Королевства, их регистрация в его судовом реестре может быть прекращена. Капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании указанных судов.

24 июня Евросоюз ввел санкции против 27 судов, которые в том числе, по мнению Брюсселя, перевозят российскую нефть и нефтепродукты. Также в этот список включены торговые суда, которые, как утверждает ЕС, перевозят военное оборудование для России и поддерживают развитие ее энергетического сектора путем перевозки компонентов сжиженного природного газа или его перевалки.

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