​В Великобритании рассказали, как отметят Brexit

День Brexit – 31 января – будет ознаменован речью премьер-министра Бориса Джонсона и иллюминацией.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили в канцелярии британского премьера.

Великобритания покинет ЕС в 23.00 31 января (03.00 по бакинскому времени 1 февраля).

"31 января за пределами Лондона состоится специальное заседание кабинета министров. Министры встретятся на севере Англии. Они обсудят повестку премьера и то, как правительство планирует обеспечить процветание и возможности по всему великому союзу Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Вечером, как ожидается, премьер выступит перед нацией со специальным обращением", - говорится в сообщении.

"Само здание на Даунинг-стрит, 10 также отметит день иллюминацией. В том числе, на черную стену здания будут проецироваться часы, которые будут вести обратный отсчет времени до 11 вечера. Здания на Уайтхолле также будут подсвечены", - сообщает офис премьера.

Британские флаги украсят Парламентскую площадь. Кроме того, в день выхода из ЕС в обращение поступит памятная монета Brexit, на которой будет написано "Мир, процветание и дружба со всеми народами". Премьер одним из первых получит новую монету, отмечает Даунинг-стрит.

Биг-Бен, вопреки ожиданиям, час Brexit не ознаменует: запуск находящихся под ремонтом часов обойдется в слишком большую сумму.