В Великобритании пройдут демонстрации против решения о приостановке работы парламента

Сотни тысяч человек, как ожидается, сегодня выйдут на улицы британских городов, чтобы выразить свое несогласие с планами премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
По информации газеты The Guardian, акции протеста запланированы в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле-апон-Тайне, Суонси, Бристоле, Глазго.
Поддержку демонстрациям выразил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. "Общественное возмущение тем, как Борис Джонсон уничтожил демократию, было оглушающим. Люди правы, что выходят на улицы, я призываю всех присоединиться к демонстрациям в Лондоне и по всей стране", - написал политик в Twitter.
Королева Елизавета II официально одобрила 28 августа приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу "не ранее 9 сентября, и не позднее 12 сентября 2019 года" и продлиться "до 14 октября 2019 года".
Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.
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