В Великобритании пройдет второй тур голосования по кандидатурам на пост премьера

Второй тур внутрипартийного голосования по кандидатурам претендентов на пост главы британских консерваторов и премьер-министра страны состоится во вторник в парламенте Соединенного Королевства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно определенной Консервативной партией процедуре, до пятницы четверо из шести политиков, продолжающих вести борьбу за премьерское кресло, должны отсеяться, определив двух основных соперников.

В том случае, если ни один из них после этого не снимет свою кандидатуру, выбирать из них нового лидера тори будут уже не депутаты Палаты общин, а 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии, которым предстоит проголосовать по почте. Результаты их волеизъявления должны быть подведены в 20-х числах июля.

Бесспорным фаворитом премьерской гонки является экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, пользующийся наибольшей популярностью как среди коллег-парламентариев, так и среди рядовых тори. Британские букмекеры также расценивают шансы Джонсона стать новым премьером как наиболее высокие. Конкурировать с ним во втором туре голосования будут нынешний глава Форин оффис Джереми Хант, руководитель МВД Саджид Джавид, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Итоги голосования должны быть подведены после 18:00 по местному времени. Политикам, вышедшим в третий тур, предстоит в этот же день принять участие в вечерник дебатах на телеканале Би-би-си.