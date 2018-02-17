В Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,7

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Великобритании в субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 14.31 по времени UTC (18:31 по бакинскому времени) в 49 километрах к северо-западу от столицы Уэльса Кардиффа. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.