В Великобритании произошли массовые столкновения с полицией, есть задержанные

Массовые столкновения с полицией Южного Уэльса произошли накануне в Кардиффе.

Массовые столкновения с полицией Южного Уэльса произошли накануне в Кардиффе.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail.

"Примерно 150 нарушителей порядка, большинство из которых были в балаклавах, поджигали автомобили, швыряли тротуарную плитку, бросали фейерверки в полицейских и нападали на них на улицах Кардиффа. Сотни людей устроили насилие и хаос на жилой улице в пригороде Эли в понедельник вечером, столкнувшись с сотрудниками полиции Южного Уэльса", - пишет издание.

По данным полиции, беспорядки начались после "серьезной дорожной аварии" вечером, которые продолжались до раннего утра.

В сообщении местной полиции в Twitter также говорится, что после беспорядков прошли задержания. О числе задержанных не сообщается.

Это произошло после того, как в соцсетях появилась новость о том, что двое подростков на электронном скутере погибли в аварии из-за полицейской погони.

Позже комиссар полиции Южного Уэльса по борьбе с преступностью заявил в эфире BBC Radio 4, что причиной беспорядков стали ложные слухи в соцсетях, и что в этой связи будет проведено расследование.