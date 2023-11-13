В Великобритании сменились главы министерств здравоохранения и сельского хозяйства

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках перестановок в кабинете министров сменил глав Минздрава и Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках перестановок в кабинете министров сменил глав Минздрава и Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Главой Минсельхоза после отставки Териз Коффи назначен Стив Баркли, который до текущего дня занимал должность министра здравоохранения и социальных дел. Его преемником стала экс-замминистра финансов Виктория Аткинс.

Ранее стало известно, что Р. Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и назначил на ее место Джеймса Клеверли, ранее возглавлявшего Форин оффис.

Должность руководителя МИД в свою очередь занял бывший премьер Дэвид Кэмерон. Председателем правящей Консервативной партии был назначен Ричард Холден, сменивший на этом посту Грега Хэндса.