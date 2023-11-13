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В Великобритании сменились главы министерств здравоохранения и сельского хозяйства

В Великобритании сменились главы министерств здравоохранения и сельского хозяйства Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках перестановок в кабинете министров сменил глав Минздрава и Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 19:05
В Великобритании сменились главы министерств здравоохранения и сельского хозяйства

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках перестановок в кабинете министров сменил глав Минздрава и Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Главой Минсельхоза после отставки Териз Коффи назначен Стив Баркли, который до текущего дня занимал должность министра здравоохранения и социальных дел. Его преемником стала экс-замминистра финансов Виктория Аткинс.

Ранее стало известно, что Р. Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и назначил на ее место Джеймса Клеверли, ранее возглавлявшего Форин оффис.

Должность руководителя МИД в свою очередь занял бывший премьер Дэвид Кэмерон. Председателем правящей Консервативной партии был назначен Ричард Холден, сменивший на этом посту Грега Хэндса.

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Версия на английском языке Sunak replaces heads of health, agriculture departments

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