В Великобритании призвали готовиться к возможной войне на своей территории

Великобритания должна активно готовиться к возможной войне на своей территории.

Великобритания должна активно готовиться к возможной войне на своей территории.

Как передает Report, об этом говорится в стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства.

"Впервые за многие годы нам нужно активно готовиться к возможной угрозе непосредственно на территории Великобритании, в том числе в условиях потенциального военного конфликта", - отмечается в документе.

В этом контексте упоминаются действия России в Украине, которые, как утверждается в стратегии, несут угрозу всему континенту.

"Некоторые противники закладывают основу для будущего конфликта, готовясь действовать быстро, чтобы нанести серьезный ущерб нашим энергетическим или логистическим цепочкам, помешать нам противостоять их агрессии", - отмечается в тексте.

"Мы живем в эпоху радикальной неопределенности и должны действовать гибко, быстро и с трезвым пониманием национальных интересов", - заявил по случаю публикации стратегии премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

Напомним, что 2 июня британское правительство опубликовало стратегический обзор вопросов обороны Великобритании, в котором Россия обозначена как "непосредственная и насущная угроза" для страны.