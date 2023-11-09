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В Великобритании призвали допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм

В Великобритании призвали допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм Глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон призвал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 17:21
В Великобритании призвали допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм

Глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон призвал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

"Мы поддерживаем выступление на Олимпиаде нейтральных спортсменов. Мы не хотим, чтобы спортсменов постоянно наказывали за конфликты, происходящие по всему миру. Поэтому, как национальная ассоциация, мы поддерживаем их допуск", - сказал Энсон.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiya və Belarus idmançılarının Olimpiadaya buraxılmasını istəyir
Версия на английском языке UK urges admission of Russian, Belarusian athletes to Olympic Games

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