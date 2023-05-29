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В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства

В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия могут выйти из состава Соединенного Королевства, если Великобритания не станет государством, где гарантируются социальные права граждан.
Другие страны
29 мая 2023 г. 18:22
В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства

Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия могут выйти из состава Соединенного Королевства, если Великобритания не станет государством, где гарантируются социальные права граждан.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом считает уэльский первый министр Марк Дрейкфорд.

По его словам, социальные и политические связи, которые связывают разные части королевства вместе, подверглись «постоянному нападению» из-за 40 лет неолиберализма.

"Великобритания может распасться, если не будет восстановлен "солидарный союз", где будут защищены права каждого гражданина на государственные услуги и финансовую безопасность", - пояснил Дрейкфорд.

Первый министр Уэльса указал, что эта работа ложится на плечи действующего британского кабмина во главе с премьер-министром Риши Сунаком. Он также добавил, что все его предшественники, в особенности после Brexit, лишь ухудшали ситуацию с соцподдержкой в государстве.

"Мы должны восстановить сеть безопасности, чтобы все субъекты знали, что членство в Соединенном Королевстве дает право на ту коллективную безопасность, которую оно представляет", - подчеркнул Дрейкфорд.

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