В Великобритании предложили выйти из ЮНЕСКО

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Министр по делам международного развития в правительстве Великобритании Пенни Мордонт выступает за выход из ЮНЕСКО – Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры, передает Report со ссылкой на The Times.

В ходе обращения к членам кабинета П.Мордонт заявила, что UNESCO не отвечает критериям оказания финансовой помощи и предложила прекратить финансирование по окончании 2019 года.

Ежегодный взнос Великобритании в бюджет организации составляет 11,1 млн. фунтов (14,3 млн долларов США).

Издание отмечает, что против этой инициативы уже выступили премьер-министр Тереза Мэй и министр экологии Майкл Гоув, а также министерство иностранных дел, которые аргументировали свой протест желанием укрепить влияние Великобритании после выхода из Европейского союза.