В Великобритании после беспорядков задержали почти 750 человек

Не менее 741 человека задержали в Великобритании по следам прошедших по стране антииммигрантских беспорядков.

Не менее 741 человека задержали в Великобритании по следам прошедших по стране антииммигрантских беспорядков.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Национального совета начальников полиции.

Как заметили в органе, объединяющем сотрудников британской полиции высокого ранга, установлены личности "еще сотни подозреваемых, которые будут задержаны в ближайшие дни и недели". Всего обвинения предъявлены более 300 участникам беспорядков, в том числе тем, кто онлайн призывал к участию в протестах, некоторым людям уже вынесены обвинительные приговоры.