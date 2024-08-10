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В Великобритании после беспорядков задержали почти 750 человек

В Великобритании после беспорядков задержали почти 750 человек Не менее 741 человека задержали в Великобритании по следам прошедших по стране антииммигрантских беспорядков.
Другие страны
10 августа 2024 г. 01:49
В Великобритании после беспорядков задержали почти 750 человек

Не менее 741 человека задержали в Великобритании по следам прошедших по стране антииммигрантских беспорядков.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Национального совета начальников полиции.

Как заметили в органе, объединяющем сотрудников британской полиции высокого ранга, установлены личности "еще сотни подозреваемых, которые будут задержаны в ближайшие дни и недели". Всего обвинения предъявлены более 300 участникам беспорядков, в том числе тем, кто онлайн призывал к участию в протестах, некоторым людям уже вынесены обвинительные приговоры.

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