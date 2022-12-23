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В Великобритании пограничники крупнейших аэропортов начинают забастовки

В Великобритании пограничники крупнейших аэропортов начинают забастовки В Великобритании сегодня начинают забастовку пограничники. Бастовать будут сотрудники крупнейших лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик, а также аэропортов в Бирмингеме, Манчестере, Глазго и Кардиффе.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 12:45
В Великобритании пограничники крупнейших аэропортов начинают забастовки

В Великобритании сегодня начинают забастовку пограничники. Бастовать будут сотрудники крупнейших лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик, а также аэропортов в Бирмингеме, Манчестере, Глазго и Кардиффе.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Пограничники отказываются работать на Рождество (23-26 декабря) и затем на Новый год (28-31 декабря), требуя повышения зарплаты на фоне рекордного роста стоимости жизни.

Ранее сообщалось, что официальные лица попросили авиакомпании отменить до 30% рейсов в период забастовок, чтобы предотвратить хаос в рождественский период.

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Версия на английском языке Border force of UK's largest airports go on strike

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