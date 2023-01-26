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В Великобритании подготовят резервные угольные электростанции из-за холодов

В Великобритании подготовят резервные угольные электростанции из-за холодов Компания National Grid, единый оператор энергосистемы Великобритании, распорядилась подготовить резервные угольные электростанции на случай, если холода приведут к повышенному потреблению электроэнергии в стране.
Другие страны
26 января 2023 г. 14:03
В Великобритании подготовят резервные угольные электростанции из-за холодов

Компания National Grid, единый оператор энергосистемы Великобритании, распорядилась подготовить резервные угольные электростанции на случай, если холода приведут к повышенному потреблению электроэнергии в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

"Оператор единой энергосистемы распространил уведомление, что мы будем прогревать резервные угольные энергоблоки для возможного использования в четверг, 26 января. Это уведомление не служит подтверждением того, что эти объекты будут использованы в четверг, но они будут готовы для задействования оператором единой энергосистемы в случае необходимости", - сказано в сообщении.

К подобной мере оператор прибегал 22 января, однако задействование угольных электростанций не понадобилось.

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Версия на английском языке UK prepares backup coal-fired power plants as cold weather persists

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