В Великобритании подготовили проект, гарантирующий права животных после Brexit

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект, гарантирующий соблюдение прав животных после выхода страны из ЕС, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство должно относиться к благополучию животных как разумных существ, соответствующим образом формулируя и имплементируя меры, направленные на обеспечение благополучия", — говорится в тексте законопроекта.

"Животные – это разумные существа, чувствующие боль и страдания, и мы делаем этот принцип основой нашего законопроекта, цель которого – обеспечить благополучие животных. Мы планируем также увеличить максимальный тюремный срок для тех, кто совершает самые гнусные преступления в отношении животных, до пяти лет. Мы – нация, любящая животных, и мы добьемся, что Brexit пойдет на пользу не только гражданам нашей страны, но и животным, которых мы любим и за которыми ухаживаем", — заявил, представляя законопроект, министр окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув.

Необходимость в срочном внесении законопроекта возникла после того, как парламентарии решили не включать в законопроект о выходе из ЕС пункт из европейского законодательства, определяющий животных как разумных существ, способных страдать. Данное решение вызвало негодование у защитников прав животных.