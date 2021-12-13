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В Великобритании плановые операции отложат до 2022 года из-за COVID-19

В Великобритании плановые операции отложат до 2022 года из-за COVID-19 Плановые операции в Великобритании будут отложены до 2022 года в условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса и масштабной национальной кампании бустерных инъекций.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 17:58
В Великобритании плановые операции отложат до 2022 года из-за COVID-19

Плановые операции в Великобритании будут отложены до 2022 года в условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса и масштабной национальной кампании бустерных инъекций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства Саджид Джавид.

"Наши медики сосредоточатся только на неотложных потребностях и вакцинации, а это означает, что плановые операции, включая замену коленного и тазобедренного суставов, и стационарное лечение, возможно, придется отложить до следующего года", - заявил он.

Штамм "омикрон" распространяется, по его словам "с феноменальной скоростью", и страна столкнулась с "приливной волной" инфекции. Поставлена цель предоставить возможность всему взрослому населению страны к новому году сделать бустерную инъекцию, что необходимо "в чрезвычайной ситуации". Для этого будут привлечены все силы, открыты дополнительные центры вакцинации. В то же время Джавид подчеркнул, что массированная кампания вакцинации Национальной службы здравоохранения (NHS) не скажется на лечении тяжелых заболеваний, в том числе онкологических.

В Великобритании в понедельник был зарегистрирован первый случай смерти человека, который заразился штаммом "омикрон" коронавируса. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон призвал жителей страны не откладывать прививку бустерной дозой. По словам главы правительства, на омикрон-штамм приходится 40% всех новых случаев инфицирования коронавирусом в Лондоне.

Всего в стране обнаружено 3 137 случаев заражения омикрон-штаммом, из которых 1 239 были выявлены за последние сутки.

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