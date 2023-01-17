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В Великобритании перевернулся двухэтажный автобус

В Великобритании перевернулся двухэтажный автобус На дороге в городе Бриджуотер на юго-западе Великобритании в результате ДТП перевернулся двухэтажный автобус с 70 пассажирами.
Другие страны
17 января 2023 г. 16:53
В Великобритании перевернулся двухэтажный автобус

На дороге в городе Бриджуотер на юго-западе Великобритании в результате ДТП перевернулся двухэтажный автобус с 70 пассажирами.

Как передает Report, об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По информации полиции региона Эйвон и Сомерсет, после аварии участок широкой трассы A39 был перекрыт. На месте работают экстренные службы, полицейские экипажи, пожарные машины и кареты скорой помощи. В ДТП также участвовал мотоциклист.

Автобус перевозил работников атомной электростанции Hinkley Point C. В экстренные службы поступили данные о множественных травмах, но о жертвах сообщений пока нет.

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