В Великобритании перевернулся двухэтажный автобус

На дороге в городе Бриджуотер на юго-западе Великобритании в результате ДТП перевернулся двухэтажный автобус с 70 пассажирами.

На дороге в городе Бриджуотер на юго-западе Великобритании в результате ДТП перевернулся двухэтажный автобус с 70 пассажирами.

Как передает Report, об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По информации полиции региона Эйвон и Сомерсет, после аварии участок широкой трассы A39 был перекрыт. На месте работают экстренные службы, полицейские экипажи, пожарные машины и кареты скорой помощи. В ДТП также участвовал мотоциклист.

Автобус перевозил работников атомной электростанции Hinkley Point C. В экстренные службы поступили данные о множественных травмах, но о жертвах сообщений пока нет.