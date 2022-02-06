В Великобритании отметят 70-летие с момента вступления Елизаветы II на престол

Елизавета II в уединении встретит выпавший на воскресенье 70-летний юбилей вступления на британский престол. В память об отце монарха Георге VI, умершем 6 февраля 1952 года, дата начала ее царствования широко не отмечается, а масштабные торжества по случа

Елизавета II в уединении встретит выпавший на воскресенье 70-летний юбилей вступления на британский престол. В память об отце монарха Георге VI, умершем 6 февраля 1952 года, дата начала ее царствования широко не отмечается, а масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Ее Величества запланированы на июнь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти выходные королева проводит в своем любимом загородном поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где умер Георг VI.

Как отмечают британские СМИ, 6 февраля для королевы - в первую очередь день утраты и повод вспомнить отца, а теперь еще и мужа - умершего в апреле прошлого года в возрасте 99 лет герцога Эдинбургского Филипа. Ранее королева и принц-консорт проводили этот день вместе, ограничиваясь минимумом слуг.

Впрочем, в субботу Ее Величество встретилась в Сандрингеме с группой школьников, местных жителей и несколькими специально приглашенными гостями, приняв их поздравления и разрезав приготовленный для нее торт. Как отмечает телеканал Sky News, проведение подобного мероприятия необычно и свидетельствует о большом значении, которое Букингемский дворец и вся страна придают круглой дате. На распространенных дворцом кадрах Елизавета II также запечатлена со специально отобранными подарками, которые она сама и ее предшественники получали от подданных по случаю юбилеев правления.

Различные события, приуроченные к 70-летию царствования Елизаветы II, будут проходить в течение всего года, однако своего пика торжества достигнут в начале лета, когда британцев ждут четырехдневные длинные выходные. Со 2 по 5 июня для посетителей также будут открыты Сандрингем и замок Балморал в Шотландии. 2 июня в центре Лондона пройдет парад, в котором примут участие 1,4 тыс военнослужащих из разных подразделений вооруженных сил и 400 музыкантов. 3 июня будет организована праздничная служба в соборе Святого Павла в Лондоне, а на следующий день в Букингемском дворце состоится концерт, на котором выступят артисты со всего мира. В Виндзоре 5 июня состоится праздничный обед на открытом воздухе, где за полукилометровым столом разместятся больше 1,5 тыс приглашенных, представляющих все слои британского общества.