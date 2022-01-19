В Великобритании отменят большинство введенных из-за "омикрона" ограничений

Правительство Великобритании отменяет большинство коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления омикрон-штамма.

Правительство Великобритании отменяет большинство коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления омикрон-штамма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

"Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать", - сказал глава британского правительства, добавив, что власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов и рекомендацию для работодателей по возвращению сотрудников на удаленную работу. Кроме того, "правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок" в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Перечисленные послабления распространяются только на Англию, в которой проживает 85% населения Великобритании.