В Великобритании отказались выплачивать ЕС 47,5 млрд евро за Brexit

Власти Великобритании не согласны с подсчетами Евросоюза, согласно которым Лондон должен выплатить Брюсселю 47,5 млрд евро (56,2 млрд долларов США) за выход из состава сообщества.

Власти Великобритании не согласны с подсчетами Евросоюза, согласно которым Лондон должен выплатить Брюсселю 47,5 млрд евро (56,2 млрд долларов США) за выход из состава сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Мы не признаем эту сумму. Это оценки Евросоюза, которые они произвели для своих внутренних отчетных целей. Например, в них не отражена информация о средствах, которые ЕС должен вернуть Великобритании, что приведет к снижению выплачиваемой нами суммы", - отметил представитель главы правительства Соединенного Королевства, слова которого приводит агентство PA.

Он добавил, что британские данные по этому вопросу в скором времени будут обнародованы в парламенте, однако сумма, подлежащая выплате за выход из состава ЕС, по-прежнему оценивается британскими властями в 35-39 млрд фунтов стерлингов (48-54 млрд долларов США), как и несколько лет назад. На вопрос о том, откажется ли Лондон выполнять финансовые требования Евросоюза, в офисе на Даунинг-стрит, 10 подчеркнули, что не согласны с обозначенной Брюсселем суммой, которая примерно на 2 млрд фунтов стерлингов превышает оценки королевства.

В четверг ирландский телеканал RTE со ссылкой на предварительный отчет о консолидированном бюджете ЕС за 2020 год проинформировал, что в Евросоюзе потребуют от Великобритании заплатить 47,5 млрд евро за Brexit. В нем отмечается, что обязательства Соединенного Королевства выплатить определенную сумму Евросоюзу в результате выхода из сообщества содержатся в статьях 140 и 143 итогового соглашения.

В них говорится, что Лондон обязуется вернуть Евросоюзу часть средств, выделенных Великобритании из бюджета сообщества для реализации совместных проектов и программ, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не были доведены до конечного результата. Кроме того, Соединенное Королевство в подписанном соглашении взяло на себя обязательство по страховым и пенсионным выплатам чиновникам ЕС.

Теперь эту сумму должна утвердить в ноябре Европейская счетная палата. По словам представителя Ирландии в этом институте Евросоюза Тони Мерфи, сумма вряд ли изменится. Как указал телеканал, первый транш в размере 6,8 млрд евро Лондон обязался направить ЕС в следующем году. В общей сложности, согласно договору о Brexit, выплаты будут разбиты на несколько десятилетий.