О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Великобритании отказались выплачивать ЕС 47,5 млрд евро за Brexit

В Великобритании отказались выплачивать ЕС 47,5 млрд евро за Brexit Власти Великобритании не согласны с подсчетами Евросоюза, согласно которым Лондон должен выплатить Брюсселю 47,5 млрд евро (56,2 млрд долларов США) за выход из состава сообщества.
Другие страны
9 июля 2021 г. 17:28
В Великобритании отказались выплачивать ЕС 47,5 млрд евро за Brexit

Власти Великобритании не согласны с подсчетами Евросоюза, согласно которым Лондон должен выплатить Брюсселю 47,5 млрд евро (56,2 млрд долларов США) за выход из состава сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Мы не признаем эту сумму. Это оценки Евросоюза, которые они произвели для своих внутренних отчетных целей. Например, в них не отражена информация о средствах, которые ЕС должен вернуть Великобритании, что приведет к снижению выплачиваемой нами суммы", - отметил представитель главы правительства Соединенного Королевства, слова которого приводит агентство PA.

Он добавил, что британские данные по этому вопросу в скором времени будут обнародованы в парламенте, однако сумма, подлежащая выплате за выход из состава ЕС, по-прежнему оценивается британскими властями в 35-39 млрд фунтов стерлингов (48-54 млрд долларов США), как и несколько лет назад. На вопрос о том, откажется ли Лондон выполнять финансовые требования Евросоюза, в офисе на Даунинг-стрит, 10 подчеркнули, что не согласны с обозначенной Брюсселем суммой, которая примерно на 2 млрд фунтов стерлингов превышает оценки королевства.

В четверг ирландский телеканал RTE со ссылкой на предварительный отчет о консолидированном бюджете ЕС за 2020 год проинформировал, что в Евросоюзе потребуют от Великобритании заплатить 47,5 млрд евро за Brexit. В нем отмечается, что обязательства Соединенного Королевства выплатить определенную сумму Евросоюзу в результате выхода из сообщества содержатся в статьях 140 и 143 итогового соглашения.

В них говорится, что Лондон обязуется вернуть Евросоюзу часть средств, выделенных Великобритании из бюджета сообщества для реализации совместных проектов и программ, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не были доведены до конечного результата. Кроме того, Соединенное Королевство в подписанном соглашении взяло на себя обязательство по страховым и пенсионным выплатам чиновникам ЕС.

Теперь эту сумму должна утвердить в ноябре Европейская счетная палата. По словам представителя Ирландии в этом институте Евросоюза Тони Мерфи, сумма вряд ли изменится. Как указал телеканал, первый транш в размере 6,8 млрд евро Лондон обязался направить ЕС в следующем году. В общей сложности, согласно договору о Brexit, выплаты будут разбиты на несколько десятилетий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
9 июля 2021 г. 16:55
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
9 июля 2021 г. 10:47
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 16:55
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 15:54
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
7 июля 2021 г. 15:35
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
7 июля 2021 г. 13:25
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi