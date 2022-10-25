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В Великобритании объявили новый состав правительства

В Великобритании объявили новый состав правительства Министр финансов Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака.
Другие страны
25 октября 2022 г. 20:02
В Великобритании объявили новый состав правительства

Министр финансов Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на эту должность, которую в прошлом занимал сам Сунак, Хант был назначен 14 октября, когда премьером была Лиз Трасс.

Доминик Рааб вернулся на пост министра юстиции и заместителя премьер-министра. 48-летний Рааб был ключевым союзником Сунака и помогал руководить его избирательной кампанией этим летом, когда бывший глава Минфина тоже боролся за премьерский пост, уступив в финале Лиз Трасс.

Кроме того, Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны Великобритании, а Джеймс Клеверли переназначен на пост главы МИД Великобритании.

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