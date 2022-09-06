В Великобритании объявили новый состав правительства

Бывший министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Териз Коффи назначена главой Минздрава и заместителем премьер-министра Лиз Трасс.

Бывший министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Териз Коффи назначена главой Минздрава и заместителем премьер-министра Лиз Трасс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией.

"Достопочтенный член парламента доктор Териз Коффи была назначена министром здравоохранения и социальных дел. Она также будет занимать пост заместителя премьер-министра", - говорится в сообщении.

Она сменит на этом посту Стива Баркли.

Бывший замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назначен главой Форин оффиса в кабинете Трасс.

"Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли был назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития", - говорится в заявлении. На этом посту Клеверли сменил Трасс, которая возглавляла внешнеполитическое ведомство с сентября прошлого года.

На должности замглавы МИД 53-летний Клеверли проработал два с половиной года - сначала в команде Доминика Рааба, а затем Трасс. Он отвечал за регион Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки, а затем курировал Северную Америку и Европу.

Во время июльских перестановок в кабинете Бориса Джонсона, спровоцированных массовыми отставками в его правительстве, Клеверли получил вакантный портфель министра образования, однако было ясно, что это временное назначение. Он одним из первых подключился к кампании Трасс в качестве ее основного союзника и выглядел явным фаворитом на пост главы МИД в ее кабинете.

Парламентская карьера Клеверли началась в 2015 году, когда после нескольких неудачных попыток он был избран в Палату общин, и резко пошла в гору в 2018, когда он стал заместителем председателя правящей Консервативной партии, а затем получил еще ряд ответственных должностей. После прихода Джонсона к власти Клеверли, будучи последовательным сторонником выхода страны из Евросоюза (Brexit), получил свой первый правительственный пост - министра без портфеля.

Экс-министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг назначен министром финансов в кабинете нового премьера Соединенного Королевства.

"Квази Квартенг назначен канцлером казначейства", - говорится в заявлении.

Пост главы финансового ведомства является вторым по значимости в табели о рангах британского правительства. Резиденция канцлера находится в доме номер 11 по улице Даунинг-стрит и соединена коридором с находящейся по соседству премьерской резиденцией.

Суэлла Браверман, ранее занимавшая должность генерального прокурора Англии и Уэльса, стала главой МВД в кабинете Трасс.

"Достопочтенный член парламента королевский адвокат Суэлла Браверман назначена министром внутренних дел", - говорится в заявлении канцелярии.

Браверман была одной из участниц гонки за лидерство в правящей Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона, однако выбыла из борьбы уже во втором раунде внутрипартийного голосования, по итогам которого определялись двое финалистов.

Отметим, что Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны в кабинете Трасс.