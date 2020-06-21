В Великобритании неизвестный зарезал трех человек - ФОТО

Три человека погибли в результате резни в английском городе Рединг.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии после нападения неизвестного с ножом в центральном парке города "Форбери гарденс".

Полиция охарактеризовала случившееся как "серьезный инцидент". В настоящее время на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами. Парк оцепила полиция.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны").