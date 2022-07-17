В Великобритании назвали условие, при котором Лондон вступит в войну с РФ

Великобритания должна быть готова к возможному прямому конфликту с Россией, считает начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.

Великобритания должна быть готова к возможному прямому конфликту с Россией, считает начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По его словам, российская сторона представляет угрозу Лондону и Европе на фоне продолжения военных действий РФ в Украине.

«Для меня нет сомнения, что Россия — это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только в Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания», — пояснил Уигстон.

Как отметил начальник штаба ВВС Великобритании, Соединенное Королевство может «вступить в войну» с Россией. Однако Уигстон подчеркнул, что такой сценарий возможен только в том случае, если Москва «нападет на британскую территорию или одно из государств-членов НАТО».