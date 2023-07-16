В Великобритании назвали число подготовленных украинских военных

На сегодняшний день в рамках операции "Интерфлекс" подготовлено 18 тысяч украинских солдат на территории Великобритании.

На сегодняшний день в рамках операции "Интерфлекс" подготовлено 18 тысяч украинских солдат на территории Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в Twitter.

"Операция "Интерфлекс", осуществляемая под руководством Великобритании пехотная подготовка украинских добровольцев, к настоящему времени подготовила 18 тысяч новобранцев", - сказано в заявлении.

В оборонном ведомстве также отметили, что украинских военных учат "выживать и быть смертоносными".

12 июля британское правительство подсчитало число солдат Вооруженных сил Украины на обучении в стране за полгода - оно достигло почти 20 тысяч.