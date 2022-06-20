В Великобритании начнется крупнейшая за 30 лет забастовка на железных дорогах

В Великобритании с 21 по 25 июня пройдет крупнейшей за последние три десятилетия забастовка работников железнодорожного транспорта.

В Великобритании с 21 по 25 июня пройдет крупнейшей за последние три десятилетия забастовка работников железнодорожного транспорта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил Национальный профсоюз работников железнодорожного, морского и прочих видов транспорта (RMT). Не исключается, что они могут продолжаться все лето, пока правительство не пойдет навстречу требованиям работников железнодорожного сектора страны.

Профсоюз, объединяющий порядка 40 тыс. работников транспорта, решил провести массовую забастовку после того, как переговоры с властями об улучшении условий труда зашли в тупик. Поводом для конфликта стало решение правительства Великобритании сократить транспортный бюджет страны на 4 млрд фунтов, из которых по 2 млрд приходится на национальная сеть железных дорог и департамент транспорта Лондона. Власти, в частности, ухудшили условия выхода железнодорожных работников на пенсию, повысив при этом пенсионные взносы. Кроме того, с целью экономии правительство сократило тысячи рабочих мест по всему сектору, отмечается в заявлении RMT.

Ожидается, что в дни забастовок в рейс выйдет лишь каждый пятый поезд, а во многих районах королевства железнодорожное сообщение на этой неделе будет полностью приостановлено. При этом первые перебои в движении поездов в Великобритании начнутся уже сегодня вечером.