Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Как сообщает Report cо ссылкой на британские СМИ, в 7:00 (11:00 по бакинскому времени) в стране открылись избирательные участки.

В голосовании могут принять участие порядка 45 млн избирателей.

Основными претендентами на 650 кресел в парламенте являются консерваторы, лейбористы, либерал-демократы, Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) и Партия независимости Шотландии (SNP).