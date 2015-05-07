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    В Великобритании началось голосование на парламентских выборах

    В 7:00 в стране открылись избирательные участки

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/  В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Как сообщает Report cо ссылкой на британские СМИ, в 7:00 (11:00 по бакинскому времени) в стране открылись избирательные участки.

    В  голосовании могут принять участие порядка 45 млн избирателей.

    Основными претендентами на 650 кресел в парламенте являются консерваторы, лейбористы, либерал-демократы, Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) и Партия независимости Шотландии (SNP).

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