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В Великобритании проходят внеочередные парламентские выборы

В Великобритании начались внеочередные парламентские выборы
© Источник Лондон

В Великобритании проходят внеочередные парламентские выборы, которые должны определить судьбу Brexit.

Как сообщает Report, участки для голосования открылись в 07.00 (11.00 по бакинскому времени) четверга и проработают до 22.00 местного времени (02.00 13 декабря).

После закрытия участков начнется подсчет голосов, будут опубликованы первые прогнозные результаты голосования.

Как ожидается, парламент нового созыва начнет работу 17 декабря, королева выступит с речью о планах кабинета министров 19 декабря. 

Если по результатам выборов произойдет смена премьер-министра, то тронная речь королевы будет запланирована на январь.

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