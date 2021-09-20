В Великобритании началась вакцинация подростков от COVID-19

Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет началась в понедельник на большей части Великобритании

Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет началась cегодня на большей части Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в общей сложности ею должны быть охвачены около трех миллионов человек.

В Англии во многих случаях прививки делают непосредственно в школах, в Уэльсе помимо школ это можно будет сделать в центрах вакцинации. В Шотландии подростки могут быть привиты в порядке живой очереди в клиниках или дождаться приглашения по почте. В Северной Ирландии молодежь получит возможность вакцинироваться прямо в школах с октября.

Разрешение родителей для того, чтобы подростку сделали укол, не требуется, если есть понимание, что ребенок сам в состоянии принять осознанное решение. Как ранее замечал главный санитарный врач Англии Крис Уитти, "в большинстве случаев дети и их родители приходят к одинаковому решению".