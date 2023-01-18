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В Великобритании началась двухдневная забастовка медсестер

В Великобритании началась двухдневная забастовка медсестер В Великобритании началась двухдневная забастовка медсестер из 55 объединений Национальной системы здравоохранения (NHS), они продолжают требовать повышения зарплаты на 5%.
Другие страны
18 января 2023 г. 12:52
В Великобритании началась двухдневная забастовка медсестер

В Великобритании началась двухдневная забастовка медсестер из 55 объединений Национальной системы здравоохранения (NHS), они продолжают требовать повышения зарплаты на 5%.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Министр здравоохранения Стив Баркли заявил, что повышение зарплат сестрам приведет к сокращению ухода за пациентами. Правительство пока отказывается от переговоров с бастующими.

The Guardian сообщает, что 18 и 19 января медсестры будут делать перерывы в работе с 7:30 утра до 20:30. Из-за этого пришлось отменить большое количество операций и приемов у врачей. В декабре из-за них около 30 тыс. человек не смогли попасть к врачам по записи.

Профсоюз "Королевский колледж медсестер" объявил, что следующие забастовки пройдут 6 и 7 февраля уже в 73 объединениях NHS, если Минздрав не согласится на переговоры об оплате труда.

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Версия на английском языке Thousands of nurses beginning two-day strike in UK

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