О нас

В Великобритании мужчина ранил ножом восемь человек

В Великобритании мужчина ранил ножом восемь человек Восемь человек, включая, предположительно, детей, получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в городе Саутпорт в Великобритании.
Другие страны
29 июля 2024 г. 18:00
В Великобритании мужчина ранил ножом восемь человек

Восемь человек, включая, предположительно, детей, получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в городе Саутпорт в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция графства Мерсисайд, уточнив, что нападавший задержан.

"Около 11:50 утра мы были вызваны в дом на Харт-стрит в ответ на сообщения о резне. Есть несколько пострадавших, и новые подробности будут сообщены, когда это станет возможным. Вооруженная полиция задержала мужчину и изъяла нож. Его доставили в полицейский участок", - сообщили в правоохранительных органах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi