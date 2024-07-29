В Великобритании мужчина ранил ножом восемь человек

Восемь человек, включая, предположительно, детей, получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в городе Саутпорт в Великобритании.

Восемь человек, включая, предположительно, детей, получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в городе Саутпорт в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция графства Мерсисайд, уточнив, что нападавший задержан.

"Около 11:50 утра мы были вызваны в дом на Харт-стрит в ответ на сообщения о резне. Есть несколько пострадавших, и новые подробности будут сообщены, когда это станет возможным. Вооруженная полиция задержала мужчину и изъяла нож. Его доставили в полицейский участок", - сообщили в правоохранительных органах.